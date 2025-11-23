Kahramanmaraş merkezli depremlerde 117 öğrencisinden 92'si vefat eden öğretmen Metin Acıpayam, "Her 24 Kasım geldiğinde acımız tazeleniyor. 92 canımızı, bu ülkenin 92 geleceğini kaybettik" diye acısını dile getirdi. Acıpayam mezarlıkları ziyaret ederken hala 24 öğrencisinin kayıp olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan öğretmen Acıpayam depremde hayatını kaybeden 97 öğrencisinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti. Deprem döneminde en büyük acıyı çocuklarla birlikte yaşadıklarını belirten Acıpayam, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yüreğini dağladığını dile getirdi.

"ANNE BABALARDAN SONRA EN BÜYÜK ACIYI ÖĞRETMENLER ÇEKTİ"

Öğretmen Acıpayam, "Bir çocuk bir ülkenin geleceği demek. Biz 92 geleceği kaybettik. Her 24 Kasım'da, her 6 Şubat'ta mezarlıklarını ziyaret ediyoruz. Onların hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Enkazdan kalan defterleri, kalemleri, kitapları küçük bir müzede sergilemek için hazırlıyoruz. Anne babalardan sonra bu acıyı en çok öğretmenler yaşadı. Çünkü öğretmenler çocukların hayatında ikinci sıradadır. Hüzünle öğretmenler günümüzü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA BANA MESAJ ATTI"

Depremden kısa süre önce ölüm üzerine şiir yazmak isteyen bir öğrencisinin hikâyesini anlatan Acıpayam, "O çocuğum çok güzel bir şiir yazmıştı. Ben de ona edebiyatımızın ölüm şairi Cahit Sıtkı'yı örnek göstermiştim. 6 Şubat gösterdi ki o çocuk şiiri yazmakla kalmadı, ölümü bizzat tattı. Bir başka öğrencimiz de deprem anında bana ‘Hocam iyi misiniz?' diye mesaj attı. Çok değerliydi. Enkazdan çıkardık ama bacağını kaybetti. Yaklaşık 15 gün sonra vefat etti" diye konuştu.

24 ÇOCUK HALA KAYIP!

Depremde ailesini kaybeden ve kimsesizler mezarlığına gömülme riski taşıyan birçok çocuk için mücadele verdiklerini vurgulayan öğretmen, "Bu çocukların anne babalarının kim olduğunu bulmak, kayıtlarını çıkarmak için uğraştık. İsmi olan bir mezarlığa defnedilmeleri bile bizi mutlu etti. Resmi kayıtlara yansımayan 24 kayıp çocuk var. Ne biz bulabildik ne de devlet kayıtlarında yer aldı. Onların mücadelesini de hâlâ veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



SEVDA KİLİÇ

