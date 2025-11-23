Mesane kanseri, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için "sessiz kanser" olarak adlandırılıyor. Yeni bir araştırma, idrarda kan, sık ve ani idrara çıkma veya yanma hissi gibi belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini ortaya koydu.

Cancer Research, mesane kanseri ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı.

"Hastalık sessiz ilerliyor" olarak adlandırılıyor çünkü çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor. Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyinde oluşan tümör nedeniyle ortaya çıkıyor. En sık görülen belirti idrarda kan bulunması olsa da, bu durum aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu belirtisi de olabiliyor.

BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

The Mirror gazetesinden edinilen bilgilere göre mesane kanserinin diğer belirtileri arasında sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı, ani tuvalete gitme isteği ve idrar yaparken yanma hissi bulunuyor. Ancak Surrey Live’ın aktardığına göre, kadınların yarısından fazlası ve erkeklerin yüzde 10’u hayatlarının bir döneminde idrar yolu enfeksiyonu yaşıyor.

İngiltere merkezli Action Bladder Cancer UK derneğine göre, mesane kanseri teşhisi konan kişilerin yaklaşık yarısı hayatını kaybediyor. Ancak erken teşhis ve tedavi, sağkalım oranını ciddi şekilde artırıyor; erken yakalanan vakalarda sağkalım oranı yüzde 80’e kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, idrarda kan, sık idrara çıkma, ani tuvalet ihtiyacı ve yanma hissi gibi belirtileri göz ardı etmemek gerektiği konusunda uyarıyor.

