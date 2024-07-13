Bağırsaktan mesane yaptılar! Otuz yıllık eziyetten kurtuldu

Doğuştan belinde gelişen tümör yüzünden mesanesi küçük kalan Esra Körkuş’un bağırsağından alınan 25 santimetrelik parça mesanesine eklendi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Nadir görülen bir hastalık yüzünden idrar kesesi küçük kalan ve ömrü boyunca idrar kaçırma problemi yaşayan Gaziantepli ev hanımı Esra Körkuş, 30 yıl boyunca çektiği eziyetten idrar kesesine yapılan yama ile kurtuldu. Üç yaşından bu yana idrarını tutamama problemi yaşayan Körkuş, uzun yıllar boyunca bu problemle mücadele etti. Otuz yıldır sürekli bez kullanan, bezi olmadan yaşayamayan Esra Hanım son dört yıldır da sonda kullanıyordu.

İdrar kaçırma problemi yüzünden 9 yaşında okula başlayabilen fakat akran zorbalığı sebebiyle bırakmak zorunda kalan Körkuş, çözüm arayışı sırasında Liv Hospital Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz’e ulaştı. Prof. Dr. Karadeniz, genç kadının doğuştan Myelomeningosel hastası olduğunu tespit etti. Nadir hastalığı yüzünden omurga kemiklerinin arasından çıkan bir kese mesanesinin genişlemesini engellemiş, bir mandalina kadar küçük kalmasına sebep olmuştu. Mesane basıncı çok yüksekti ve mesanesini tam boşaltamadığı için de böbreklerini kaybetmek üzereydi. Prof. Dr. Karadeniz, yaptığı ameliyatta bağırsaktan 25 santimetrelik bir parçayı alarak mesaneye ekledi ve augmentasyon sistoplasti operasyonu gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası hayatı değişen Esra Körkuş, duygularını şu sözlerle ifade etti: Bez kullanmadığıma inanamıyorum. Üç saatte bir tuvalete gidiyorum. Hayatımda ilk defa bezim ya da sondam olmadan dışarı çıkıyorum. İki çocuğum ve eşimle çok daha kaliteli vakit geçireceğim. Hayata yeniden geldim diyebilirim.