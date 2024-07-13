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Sağlık Bakanlığı'ndan hayatını kaybeden 'Dr. Uğurcan' hakkında açıklama! Soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden plastik cerrahi asistanı Dr. Uğurcan Ağcaoğlu hakkında açıklama yaptı. Soruşturmanın başlatıldığını belirten bakanlık, kamuoyunun detaylarla bilgilendirileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U. A. ile Mersin'de yoğun bakımda tedavisi devam eden hekim Z. S. Ç'ye ilişkin araştırma ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

İZMİR VE MERSİN'DEKİ OLAYLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakanlık, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakım tedavisi süren hekim Z.S.Ç'ye ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız." ifadesi kullanıldı.

"EN ÜST DÜZEY GÖREVLENDİRMELER YAPIŞMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması için ivedilikle üst düzey görevlendirmeler yapılmıştır. Bir genel müdür ve bir Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesinin sorumluluğunda araştırma ve soruşturma süreçleri yürütülecek olup kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir.

Yaşanan acı hadiselerde İzmir'de hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımızın durumunu hassasiyetle takip ediyoruz."

Sağlık Bakanlığı'ndan hayatını kaybeden 'Dr. Uğurcan' hakkında açıklama! Soruşturma başlatıldı - 1. Resim

DR. UĞURCAN HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Plastik Cerrahi bölümünde asistan hekim olan Dr. Uğurcan Ağcaoğlu hayatını kaybetti. Ağcaoğlu'nun kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken, ilaç içerek intihar ettiği öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı'ndan hayatını kaybeden 'Dr. Uğurcan' hakkında açıklama! Soruşturma başlatıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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