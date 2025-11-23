Kızılcık Şerbeti’nin son bölümlerinde senaryonun yönünü değiştiren gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tekne kazasının ardından Doğa, Işıl ve Mustafa’nın hayatını kaybettiği açıklandı. Üç karakterin de cenaze sahneleri dizide yer almıştı. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti 115. bölüm fragmanındaki detaylar Kızılcık Şerbeti Işıl yaşıyor mu, diziye dönecek mi sorularını gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti yaşayan karakter gündeme oturdu. 115. bölüm fragmanında Abidin ve Asil’in konuşmasıyla Ünal ailesinden bir kişinin kazadan sağ kurtulmuş olabileceği anlaşıldı. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti Işıl yaşıyor mu, diziye dönecek mi, yaşayan kim gibi sorular merakla araştırılıyor.

Kızılcık Şerbeti Işıl yaşıyor mu, diziye dönecek mi? Kızılcık Şerbeti 115. bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL YAŞIYOR MU?



Kızılcık Şerbeti 114. bölümde tekne kazası sonrası Işıl’ın hayatını kaybettiği açıkça gösterilmişti. Karakterin cenaze sahneleri yayınlandığı için Işıl’ın hikayesinin sona erdiği düşünülüyordu.

Kızılcık Şerbeti 115. bölüm fragmanında ise kazadan kurtarılan bir kişi olduğu ve yüzünde sargıların olduğu görüldü. Asil fragmanda yüzü sargılı kişiye önce Işıl sonra da Doğa diye seslendi. İzleyenler ise kurtulan kişinin Işıl olup olmadığını merak ediyor.

Kızılcık Şerbeti Işıl yaşıyor mu, diziye dönecek mi? Kızılcık Şerbeti 115. bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL DİZİYE DÖNECEK Mİ?



Kızılcık Şerbeti Işıl'ın diziye dönüşüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Karakterin tekne kazasından kurtulan kişi olup olmadığı Cuma günü yeni bölüm ile beraber netlik kazanacak.

Kızılcık Şerbeti Işıl yaşıyor mu, diziye dönecek mi? Kızılcık Şerbeti 115. bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA VE MUSTAFA YAŞIYOR MU?



Kazanın ardından hem Doğa hem Mustafa’nın öldüğü belirtilmişti. Mustafa’yı canlandıran Emrah Altıntoprak sosyal medya hesabı üzerinden diziden ayrıldığını duyurdu. Fragmanda yüzü bandajlarla sarılmış bir şekilde gösterilen kişiye Asil’in “Doğa” dediği duyuldu.

Kızılcık Şerbeti Işıl yaşıyor mu, diziye dönecek mi? Kızılcık Şerbeti 115. bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı

KIZILCIK ŞERBETİ YAŞAYAN KİM?



Abidin ve Asil’in konuşmasında Ünal ailesinden bir kişinin kazadan sağ çıktığı belirtilmişti. Yayınlanan son fragman kurtulan kişinin Doğa olduğu düşünüldü. Kızılcık Şerbeti yaşayan kim olacak yeni bölümde netleşecek.

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası