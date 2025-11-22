Anadolu Ajansı (AA)
Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tutmaya başladı
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buz tutmaya başladı. Soğuk nedeniyle araçların camları da buz tuttu.
Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Kentte soğuk nedeniyle yoğun kırağı ve buzlanma oluştu.
KURA NEHRİ DONDU
Dondurucu soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanmaya başlandı.
ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU
Araç camlarının buz tuttuğu kentte, dışarıda çalışmak zorunda kalanlar da ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
