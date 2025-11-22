Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, son olarak Huriye-Osman Helvacı dosyasını masaya yatırmasıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Birçok kişi, "Müge Anlı cumartesi var mı?" sorusuyla ATV yayın akışını araştırmaya başladı.

Çözülemeyen dosyaları aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciler tarafından hafta sonu da merak ediliyor. Yaklaşık 2 haftadır Huriye ve 5 yaşındaki çocuğu Osman'ın şüpheli ölümü izleyicilerini ekrana kilitledi.

Mustafa Uzun'un ise çelişkili itiraflarının ardından görgü tanıklarının canlı yayına bağlanmasıyla dosya daha da derinleşmeye başladı. İzleyiciler, "Huriye-Osman Helvacı'nın katili kim?" sorusuna cevap bulmak için programı yakından takip ediyor.

MÜGE ANLI CUMARTESİ VAR MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Cumartesi günü yoktur. Hafta içi her gün 10.00'da ATV'de ekrana gelmektedir.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri izleyicisiyle buluşan program, Huriye-Osman Helvacı dosyası ile izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son olarak 21 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümde Kastamonu'da kaybolan anne oğulun ölüm sebebi araştırıldı.

22 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 - ATV'de Hafta Sonu

10.00 - Gözleri Karadeniz

13.00 - Buz Devri

14.30 - Çakallarla Dans

16.00 - Kuruluş Orhan

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Gözleri Karadeniz

23.00 - Non-Stop

