130 yıllık tarihiyle Boğaz’ın en ihtişamlı yapılarından biri olan Zeki Paşa Yalısı, eşsiz manzarası ve görkemli mimarisiyle yeni sahibini arıyor. Beş kat ve 23 odadan oluşan lüks yalı, piyasada 'paha biçilemez' yapılar arasında gösteriliyor.

İstanbul Boğazı’nın en görkemli yapıları arasında yer alan, 130 yıllık geçmişiyle öne çıkan Zeki Paşa Yalısı satışa çıktı. Türkiye’nin en değerli mülkleri arasında gösterilen tarihi yalı, bulunduğu eşsiz konum ve mimari ihtişamıyla yeniden lüks gayrimenkul piyasasının gündemine oturdu.

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen yanında konumlanan yalı; geniş bahçesi, boğazı çerçeveleyen panoramik manzarası ve şatoyu andıran mimarisiyle dikkat çekiyor. Aile tarafından satışa çıkarılan yapı için resmi görüşme sürecinin özel bir emlak şirketine devredildiği belirtildi.

Boğaz’ın 130 yıllık incisi satışta! Zeki Paşa Yalısına paha biçilemiyor

23 ODASI İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR YAPI

Drone ile çekilen görüntüler, yalının hem tarihî atmosferini hem de Boğaz’ın doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Geniş çatı yapısı ve taş cepheli duruşuyla ihtişamını hissettiren yapı, izleyenlere adeta masalsı bir sahne sundu.

Tophane Müşiri Zeki Paşa için dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yalı, Barok etkileri taşıyan mimarisiyle Boğaz’daki diğer tarihi yapıların arasından sıyrılıyor. Beş kattan oluşan yapı; 23 oda, 5 salon ve 8 banyosuyla oldukça geniş bir kullanım alanına sahip.

Yaklaşık 510 metrekarelik arsa üzerine kurulu olan yalı, bodrum dâhil toplam 2 bin 489 metrekarelik kapalı alan sunuyor.

Boğaz’ın 130 yıllık incisi satışta! Zeki Paşa Yalısına paha biçilemiyor

5 ODASI DOĞRUDAN BOĞAZ'A BAKIYOR

Her katında 6 oda bulunan yapının 5 odası doğrudan Boğaz’a bakıyor. Kat yükseklikleri 3 ile 4,5 metre arasında değişen yalıda, büyük orta salonlar, mutfaklar ve servis alanları bulunuyor. Hem bahçe tarafından hem de denizden giriş yapılabilmesi, yapıya Boğaz yalısı kimliğini tam anlamıyla kazandırıyor.

Boğaz’ın 130 yıllık incisi satışta! Zeki Paşa Yalısına paha biçilemiyor

“PAHA BİÇİLEMEYEN” YALI

İstanbul Boğazı’ndaki benzer nitelikteki yalıların 2 ila 6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için kesin bir değer belirlemenin zor olduğu ifade ediliyor. Lüks konut piyasasında yıllardır prestij sembolü olan yapı, uzmanlar tarafından “Türkiye’nin en kıymetli taşınmazlarından biri” olarak nitelendiriliyor.

Boğaz’ın 130 yıllık incisi satışta! Zeki Paşa Yalısına paha biçilemiyor

TRABZONLU BİR AİLEYE AİT

Bugün Trabzonlu bir aileye ait olduğu bilinen tarihi yalının en bilinen mirasçılarından birinin Meliha Baştımar olduğu ifade ediliyor.

Tarihi dokusu, eşsiz manzarası ve mimari görkemiyle Boğaz’ın en özel yapılarından biri kabul edilen Zeki Paşa Yalısı, şimdi yeni alıcısını bekliyor.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası