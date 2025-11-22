Çal'da keşfedilen benzersiz dokuma: Mısır kabuğu ile hasır yapılıyor
Denizli'nin Çal ilçesinde bugüne kadar örneğine pek rastlanmayan "mısır kapçığından hasır dokuma tekniği" keşfedildi.
- Dağmarmara Mahallesi'nde, mısır koçanlarının dış kabuklarından (kapçık) özgün hasır dokuma ürünleri üretiliyor.
- Mısır koçanları suda ıslatıldıktan sonra el tezgahlarında örülüyor ve kurutuluyor.
- Bu hasır ürünler geçmişte ev zeminlerinde, duvar süslerinde ve eşyaların kaplamasında kullanılıyordu.
Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dokuma Kültürü Belgeleme Projesi" kapsamında Çal'ın tüm mahallelerini tek tek gezerek yerel dokuma kültürünü belgelendi.
Çalışmalar kapsamında, Dağmarmara Mahallesi'nde yapılan özgün dokuma türünde mahalle sakinleri, mısır koçanlarının dış kabuklarının (kapçık) el işçiliğiyle oluşturuyor.
MISIR KOÇANLARI TOPLANIYOR
Mahalle sakinleri tarafından tarlalardan toplanan mısır koçanlarını topladıktan sonra önce suda ıslatıyor ardından kurulu olan el tezgahlarında örülüp kurutuluyor. Kurutulan mısır koçanları özenle dış kabuklarından ayrılıp el işçiliği ile örülüyor.
Yöre insanı ortaya çıkan hasır dokuma ürünlerinin geçmişte ev zeminlerinde, duvar süslerinde ve eşyaların kaplamasında kullanıldığını söyledi.