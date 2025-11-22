Denizli'nin Çal ilçesinde bugüne kadar örneğine pek rastlanmayan "mısır kapçığından hasır dokuma tekniği" keşfedildi.

Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dokuma Kültürü Belgeleme Projesi" kapsamında Çal'ın tüm mahallelerini tek tek gezerek yerel dokuma kültürünü belgelendi.

Çalışmalar kapsamında, Dağmarmara Mahallesi'nde yapılan özgün dokuma türünde mahalle sakinleri, mısır koçanlarının dış kabuklarının (kapçık) el işçiliğiyle oluşturuyor.

Mısır kabuklarına "kapçık" deniyor

MISIR KOÇANLARI TOPLANIYOR

Mahalle sakinleri tarafından tarlalardan toplanan mısır koçanlarını topladıktan sonra önce suda ıslatıyor ardından kurulu olan el tezgahlarında örülüp kurutuluyor. Kurutulan mısır koçanları özenle dış kabuklarından ayrılıp el işçiliği ile örülüyor.

Yöre insanı ortaya çıkan hasır dokuma ürünlerinin geçmişte ev zeminlerinde, duvar süslerinde ve eşyaların kaplamasında kullanıldığını söyledi.

İmece usulüyle toplanan kapçıklar

Dokuma tezgahlarında işleniyor

Mısır kapçığı hasırı

Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tekniği belgeledi

