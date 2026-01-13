Yeni düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 2 milyon 95 bin TL’ye çıkarıldı. Mevcut poliçede tadilat yaptırıp teminatı yükseltmek mümkün.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) azami teminat tutarı, 1 milyon 704 bin liradan, 2 milyon 95 bin TL’ye çıkarılarak konut sahiplerine sağlanan finansal güvence artırıldı.

SENE BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında betonarme konutlar için inşaat birim maliyetleri metrekare başına 9 bin 884 TL olarak güncellenirken, risk gruplarına göre asgari prim tutarlarında da artışa gidildi.

Sigortacılar, daha önce DASK yaptıranların teminat oranında düzeltmeye gitmesi tavsiyesinde bulundu ve artan maliyetler karşısında yükseltilen teminatların, ancak poliçedeki tadilatla mümkün olacağını bildirdi.

