DASK poliçesi tek başına yetmiyor! Özel konut sigortası ile desteklenmeli

Uzmanlar yaşanabilecek felaketlerde Zorunlu Deprem Sigortasının (DASK) tek başına yetmeyeceğini söylüyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Zorunlu Deprem Sigortasında (DASK) tazminat oranları oldukça düşük kaldı. Son yapılan düzenleme ile; konutların alacağı hasar durumunda en fazla 640 bin lira ödeme yapılabiliyor. Bu rakamlar günümüz şartlarında yeterli değil. Ancak birçok kişi DASK poliçesine destek olarak özel konut poliçelerine yöneliyor. Sadece deprem değil, yangın, sel ve buna benzer afetlerden oluşacak tüm hasarları karşılayan bu konut poliçeleri son dönemde oldukça revaçta… Sektör temsilcileri ise küçük çaplı bütçeler ile DASK’ın devamında özel konut poliçesi yaptırmanın doğru olduğunu belirtiyor.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Olası bir depremde DASK poliçesinin belli limitler dâhilinde hasarı karşıladığını ifade eden uzmanlar “Bu noktada konut sigortası devreye giriyor. DASK yalnızca deprem ve deprem sonrası meydana gelen sel, yangın gibi doğal afetler sebebiyle binada oluşan maddi hasarlara karşı güvence sağlar. Ancak konut sigortası hem ev hem de içerisinde yer alan tüm eşyaları kapsayan çok daha geniş kapsamlı bir güvence sunmaktadır. DASK belli bir miktara kadar geri ödeme güvencesi verirken, evin gerçek değerini güvence altına almak içinse konut sigortası gereklidir” dedi.