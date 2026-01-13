Marmara Bölgesi genelinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, Bursa’da eğitim-öğretim takvimini de yakından ilgilendiriyor. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü için okulların açık olup olmayacağına ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Bursa’da kış şartlarını daha belirgin hale getirdi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde düşen sıcaklıklar, özellikle ulaşım ve günlük hayat üzerinde etkili olurken, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bursa Valiliği’nden yapılacak açıklama beklenirken, "Bugün Bursa'da okullar tatil mi?" gündemin ilk sıralarına yerleşti.

BUGÜN BURSA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü itibarıyla Bursa’da eğitime ara verilmedi ve okullar normal programına göre devam edecek. Yüksek kesimlerde kar ve soğuk hava etkili olurken hava koşulları nedeniyle şehir merkezinde ulaşımı aksatacak düzeyde bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan Bursa Valiliği, 13 Ocak 2026 Salı günü okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bugün Bursada okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasına çevrildi

13 OCAK BURSA’DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

13 Ocak Salı günü için Bursa Valiliği’nden resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Meteoroloji tahminlerine göre gece sıcaklıklarının eksi değerlere inmesi ve buzlanma riskinin artması bekleniyor. Şu an itibarıyla 13 Ocak için okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.

Bugün Bursada okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasına çevrildi

BURSA HAVA DURUMU

13 Ocak Salı günü Bursa'da hava eksi derecelere düşerken öğle saatlerine kadar kapalı bir hava hakim olacak. Öğleden sonra güneş yüzünü gösterse de sert ve soğuk havanın etkisi hissedilecek.

13 Ocak 2026 Bursa Hava durumu

Haberle İlgili Daha Fazlası