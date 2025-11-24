Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre iki lider, Ukrayna çevresindeki son durumu, ABD’nin ortaya koyduğu çözüm önerisi dahil olmak üzere, tüm boyutlarıyla ele aldı.

Ayrıntılar geliyor...

MÜZEYYEN BIYIK

