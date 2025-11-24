Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu Gastronomi dünyasının önemli platformlarından biri olan Taste Atlas, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Bu yıl Erzurum’un ünlü lezzeti Cağ Kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. İşte zirvedeki o lezzetler…

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu Taste Atlas, dünyanın farklı noktalarında hazırlanan geleneksel lezzetleri oylamaya sundu. Milyonlarca katılımcının oylarıyla belirlenen en iyi yemekler arasında Türk mutfağından da 7 mükemmel lezzet yer aldı.

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 1. Lechona, Kolombiya

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 2. Napoli Pizza, İtalya

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 3. Picanha, Brezilya

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 4. Rechta, Cezayir

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 5. Phanaeng Curry, Tayland

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 6. Asado, Arjantin/Uruguay

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 7. Çökertme Kebabı, Türkiye Kibrit inceliğinde kızarmış patates, marine edilmiş bonfile, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla hazırlanan Çökertme Kebabı, dünyanın en iyi 7'nci yemeği seçilerek Türk mutfağının dünya çapındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 8. Rawon, Endonezya

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 9. Cağ Kebabı, Türkiye Erzurum'un geleneksel lezzeti Cağ Kebabı, listenin 9. sırasına yerleşerek dünyanın konuştuğu bir lezzet olmayı başardı. Yatay şişte odun ateşinde pişirilen ve özel terbiyeli kuzu etinden yapılan bu kebap, Türk mutfağının ilk 10'daki temsilcilerinden biri oldu.

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu 10. Tibs, Etiyopya

Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı! Türkiye, 7 lezzetiyle listeye damgasını vurdu En iyi yemekler listesinde 26. sırayı İskender Kebap alırken, 28. sıraya ise Kuzu Şiş yerleşti. Onları takip eden Adana Kebap 47. sıraya, Hünkar Beğendi 51. sıraya, Islama Köfte ise 59. sıraya yerleşerek Türk mutfağının başarısını tüm dünyanın gözü önüne serdi.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası