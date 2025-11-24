Terör örgütü SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi, "Öcalan ile uygun yöntemlerle temas sağlandı, mektupla görüşler iletildi" derken, Türkiye ile yürütülen temas sürecinin ilerlemesi halinde "Türkiye’ye gelebilirim" ifadelerini kullandı.

SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, Mezopotamya Ajansı’na verdiği röportajda Türkiye’ye yönelik ifadelerinde, "Türkiye’nin bazı endişeleri var, bunu gündemimize alıp çözmeyi istiyoruz, bizim de var, işgal edilmiş topraklarımız var" dedi.

ATEŞKES AÇIKLAMASI: SÜREÇ SONUÇLANIRSA KALICI OLUR

Türkiye ile bölgede yürütülen temaslara değinen Abdi, “Şimdi burada Türk ordusuyla bir ateşkes söz konusu, bu sürecin sayesinde oluştu, eğer süreç sonuçlanırsa bizdeki ateşkes de kalıcı olacak” ifadelerini kullandı.

SDG terör örgütü elebaşı röportajda, Türkiye ile resmi düzeyde görüşme isteğini de dile getirerek, "Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşen ne varsa yapmak istiyoruz, bugün Türkiye ile ilişkilerden bahsediyorsak bu süreç sayesindedir” dedi.

İMRALI İTİRAFI: TEMAS OLDU, MEKTUPLA GÖRÜŞLER İLETİLDİ

Röportajın en dikkat çeken bölümü, teröristbaşına ilişkin sözler oldu.

Terör örgütü elebaşı Abdi, “Öcalan ile temas oldu, uygun bir yöntemle mektup yoluyla İmralı’nın görüşleri alındı, aynı zamanda görüşlerimiz iletildi” diyerek İmralı temasını doğruladı. Terör örgütü PKK’lı gruplara ilişkin tartışmalara değinen Abdi, "Bazı konular var, kuzeyli bazı savaşçıların varlığından söz ediyorlar, bunu ancak İmralı çözebilir, çözüm İmralı’nın çağrısıyla bağlantılı" ifadelerini kullandı.

“MERKEZİ OLMAYAN SURİYE İSTİYORUZ”

Suriye’nin geleceğine ilişkin konuşan SDG terör örgütü elebaşı Abdi, “Merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz, uluslararası toplumun bunu kabul etmesini istiyoruz, Avrupalılar kabul etmeli, Şam hükümeti kabul etmeli” dedi. Halkın kendi yöneticilerini seçmesi gerektiğini savunarak, “Askeri, idari, güvenlik yetkililerini seçip kendilerini temsil etmeliler, bu parçalanmak değildir, Suriye’yi zayıflatmaz, aksine güçlendirir” sözlerini kullandı."

"TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDERİM"

SDG elebaşı ayrıca birkaç kez suikast girişimine maruz kaldığını belirterek, "Birkaç kere suikast girişimi oldu, iki kez yanımdaki arkadaşlar öldü" dedi.

Türkiye ile temas ihtimaline ilişkin soruda ise, “Davet edilirsem Türkiye’yi ziyaret ederim, madem çözüme katkı sunacak neden gitmeyeyim” sözlerini kullandı.

