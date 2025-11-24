24 Kasım İstanbul su kesintisi son dakika gelişmeleri, Ataşehir su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İSKİ tarafından paylaşılan duyurular, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul su kesintisi yaşayan mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini gösteriyor. İSKİ su kesintisi arıza sorgulama üzerinden kesintilerin takibi yapılıyor.

İstanbul genelinde zaman zaman yaşanan planlı çalışmalar ve arıza kaynaklı kesintiler, vatandaşların "Ataşehir su kesintisi son dakika", "İSKİ arıza sorgulama", "İstanbul su kesintisi" başlıklarında aramaları yoğunlaştırdı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER VE BİTİŞ SAATİ

İSKİ'nin arıza bildirim sistemine göre İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda farklı ilçelerde çalışmalar sürüyor. Arıza sorgulama ekranında yer alan bilgilere göre Ataşehir, Pendik, Sarıyer, Ümraniye başta olmak üzere Beşiktaş, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Maltepe ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanıyor. Bu çalışmaların büyük bölümü hat yenileme, vana değişimi ve bakım amaçlı planlanmış durumda.

Kesintilerin tahmini bitiş saatleri İSKİ tarafından anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki su durumunu öğrenmek için resmi arıza sorgulama ekranına bakmaları gerekiyor.

İstanbul su kesintisi bitiş saati! 24 Kasım Ataşehir'de sular ne zaman gelecek?

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

Ataşehir'de gün içinde belirli mahallelerde planlı su kesintisi uygulanıyor. Kesinti olan mahalleler; Ataşehir Atatürk, Esatpaşa, Ataşehir Ferhatpaşa, Fetih, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, Mevlana, Mimar Sinan, Yeni Çamlıca, Yenişehir, Örnek, İnönü ve İçerenköy olarak açıklandı. Kesinti bitiş saati ise tahmini olarak 18.00 olarak açıklandı.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası