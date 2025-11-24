Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan güncel duyurulara bakıldığında, şehirdeki su kesintisi yaşayan vatandaşlar yakından ilgilendiriyor. Planlı bakım ve onarım çalışmaları ya da anlık arızalardan kaynaklı su verilemeyen bölgelerde, Bursalılar, "Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

Bursa’da yaşayan vatandaşlar gözlerini BUSKİ tarafından paylaşılacak su kesintisine çevrildi.

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağı bilgisini verdi.

24 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu kapsamda sular Ertuğrulgazi'de ve Mustafakemalpaşa'da 18.00'de gelecektir.

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın planlı çalışmaları nedeniyle, İnegöl ilçesi Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 17–27 Kasım 2025 tarihleri arasında, 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanacağı bildirildi; vatandaşların tedbirli olması istendi.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Mustafakemalpaşa’nın Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinde 11–24 Kasım 2025 tarihleri arasında, 09.00–18.00 saatleri arasında dönem dönem su kesintileri yaşanabileceği bildirildi; vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

SEVCAN GİRGİN

