İstanbul Boğazı kıyısında yer alan ve yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip Zeki Paşa Yalısı, Rumelihisarı’ndaki prestijli konumuyla bir kez daha satışa çıkarıldı. Bu yapı, 23 oda, geniş bahçe, Boğaz manzarası ve “paha biçilemez” olarak nitelendirilen değerle gayrimenkul piyasasında dikkat çekerken yıllık emlak vergisi dudak uçuklattı. Kamuoyunda Zeki Paşa Yalısı konumu, sahibi ve fiyatına dair konuları araştırıyor.

Zeki Paşa Yalısı, tarihi mimarisi ve bulundugu kıyı şeridindeki konumuyla İstanbul’un en değerli yalılarından biri olarak anılıyor. Aile tarafından satışa çıkarılan yapının fiyatı, sahibi ve özellikleri merak ediliyor.

ZEKİ PAŞA YALISI NEREDE?

Zeki Paşa Yalısı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumelihisarı’nda, Boğaziçi’nin Avrupa yakasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen altında bulunan yapı, hem karadan hem de denizden giriş imkanı sunmasıyla Boğaz yalılarının karakteristik özelliklerini taşıyor.

Yalı, panoramik Boğaz manzarası, geniş bahçesi ve kıyıya sıfır konumuyla İstanbul’un en prestijli bölgelerinden birinde bulunuyor. Tarihi yapı, Rumelihisarı’nın siluetini tamamlayan en önemli yapılardan biri olarak kabul ediliyor.

ZEKİ PAŞA YALISI'NIN SAHİBİ KİM?

Yalı, Osmanlı’nın son dönemlerinde Tophane Müşiri olarak görev yapan Zeki Paşa için yaptırıldı. Yapının mimarı ise dönemin önde gelen isimlerinden Alexandre Vallaury olarak biliniyor.

Günümüzde yalı, Trabzonlu bir aileye ait. Ailenin bilinen mirasçılarından biri Meliha Baştımar olarak gösteriliyor. Satış sürecinin özel bir emlak şirketi aracılığıyla yürütüldüğü belirtilirken Yalı, 1930’lu yıllardan bu yana aynı ailenin mülkiyetinde yer alıyor.

ZEKİ PAŞA YALISI FİYATI NE KADAR, SATILDI MI?

Yalı için resmi bir fiyat açıklanmadı. Ancak Boğaz’ın benzer nitelikteki yalılarının 2 ila 6 milyar TL arasında alıcı bulduğu göz önüne alındığında, yapının değerinin bu aralığın da üzerinde olabileceği ifade ediliyor.

2019 yılında yalı için 550 milyon TL talep edilmişti. Bugünkü piyasa şartları ve Boğaz hattındaki değer artışları dikkate alındığında, yapının muhtemel satış fiyatının birkaç milyar TL seviyelerine ulaşabileceği değerlendiriliyor. Yalı henüz satılmadı. Görüşmelerin devam ettiği düşünülüyor.

ZEKİ PAŞA YALISI VERGİSİ NE KADAR?

Zeki Paşa Yalısı için ödenen yıllık emlak vergisi, yapının konumu, metrekare büyüklüğü ve lüks konut statüsü nedeniyle oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. Son yıllarda basına yansıyan bilgilere göre yalının yıllık emlak vergisi yaklaşık 5 milyon 500 bin lira civarında.

