Elazığ’da bir bahçede yetişen kabak 47 kilogramlık ağırlığı, 113 santimetrelik boyuyla görenleri hayrete düşürüyor.

Elazığ’ın Hankendi Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde yetiştirmek için arkadaşından aldığı kabak tohumunu ekti. Hasat zamanında bahçesinde mahsulleri kontrol eden vatandaş, birkaç tane kabağın boyunun oldukça büyük olduğunu fark etti. Bir tanesini kopararak ağırlığını ve uzunluğunu ölçen vatandaş, kabağın 47 kilogram ağırlığında ve 113 santimetre uzunluğunda olduğunu görünce şaşkına döndü.

"PARÇALAYARAK DOSTLARIMA DAĞITACAĞIM"

Yüksel isimli üretici, "Kabak 47 kilogram 113 santimetre de boyu var. Bunu kendi bahçemde yetiştirdim. 4-5 tane daha var. Bunları parçalayarak dostlarıma dağıtacağım. Tek başına yiyemeyiz. Antalya’dan bir arkadaşım tohumunu gönderdi. Özel bir tohum ektim böyle oldu" ifadelerini kullandı.

