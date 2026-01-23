Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle dikkat çeken Erdem Şanlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisindeki İso karakteriyle yeniden gündemde. Oyuncunun yaşı, eğitimi ve rol aldığı dizi ve filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Erdem Şanlı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Televizyon ve dijital projelerde istikrarlı yükselişiyle öne çıkan Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz dizisindeki İso karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Genç oyuncunun hayati ve biyografisi merak ediliyor.

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Genç yaşlarda oyunculuk kariyerine başlayan Şanlı, üniversite eğitimi için İstanbul’a gelerek kendini geliştirmeye yöneldi. Oyunculuk eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde aldı. İlk oyunculuk deneyimini kısada olsa 2018 yılında Vatanım Sensin yaşayan Şanlı, zamanla televizyon dünyasında fark edildi.

ERDEM ŞANLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Vatanım Sensin - 2018

Avlu - 2019

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019

Yasak Elma - 2020

Son Yaz - 2021

Kırmızı Oda - 2021

Aşk Mantık İntikam - 2022

İçimizdeki Ateş - 2022

Kurtuluş Lisesi - 2024

Kuruluş Osman - 2024-2025

Taşacak Bu Deniz - 2025-2026

