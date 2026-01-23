Kafes dövüşçüsü çete üyesi 'Dalton İntizar' tutuklandı!
Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün kilit isimlerinden, kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov Azerbaycan’da yakalandı. İstanbul’a getirilerek tutuklanan ve "Dalton İntizar" lakabıyla bilinen şüphelinin, Serdar Öktem cinayeti dosyasında adının geçtiği öne sürüldü.
Azerbaycan'da yakalanan 'Dalton İntizar' lakaplı İntizar Babaniyazov, vatandaşları dolandırıp işyerlerine silahlı saldırılar azmettirmek suçlamasıyla İstanbul'a getirilerek tutuklandı.
- 'Dalton İntizar' lakaplı İntizar Babaniyazov, suç örgütü operasyonu kapsamında Azerbaycan'da yakalandı.
- Babaniyazov, yabancı hatlardan vatandaşları arayarak para talep eden ve işyerlerine silahlı saldırılar düzenleyen örgütün azmettiricisi ve koordinatörüydü.
- Şüphelinin 2 tehdit ve 4 kurşunlama olmak üzere toplam 6 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.
- İstanbul'a getirilen Babaniyazov, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suç örgütlerine yönelik devam eden operasyon kapsamında, farklı yabancı GSM hatlarından vatandaşları sesli veya görüntülü arayarak para talep eden ve akabinde işyerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettiren ve eylem şüphelilerini koordine eden İntizar Babaniyazov isimli şüpheli şahıs Azerbaycan'da yakalandı.
'Dalton İntizar' lakaplı Türkmenistan uyruklu kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov, İstanbul'a getirildi.
Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında 2 adet tehdit ve 4 adet kurşunlama eylemi olmak üzere toplamda 6 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, İstanbul Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.