Muğla merkezli 5 ilde "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

5 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

