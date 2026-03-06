Emeklilerin her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde aldığı bayram ikramiyeleri yeniden gündemde. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca kişi ödeme takvimine odaklanırken, atılan adımlar ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

2018 yılından bu yana emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca kişi, ikramiyelerin hesaplara hangi tarihlerde yatırılacağını ve ödeme takviminin nasıl olacağını takip ediyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayram öncesinde emeklilere ödenen ikramiyelerin de her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ödeme takvimi netleşecek.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında bayram ikramiyeleri genellikle bayram öncesinde hesaplara yatırılmıştı. Bu yılda benzer bir takvim uygulanması bekleniyor. SGK tarafından açıklanacak takvime göre ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisseleri oranında ikramiye alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında bin lira olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra yapılan artışlarla birlikte tutar kademeli olarak yükseltildi. 2024 yılında 3 bin liraya çıkarılan ikramiye, 2025 yılında yüzde 33 artışla 4 bin liraya yükseldi. 2026 yılı için ne kadar artış yapılacağı merak ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçeden SGK’ya bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için 4’er bin lira ikramiye ödenmesi amacıyla kaynak ayrıldığını ifade etti. Böylece emekli ikramiyelerine zam yapılmayacağı belirtildi. Ancak Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, köşe yazısında dikkat çeken bir iddia da bulundu. Karakaş, her an bir önerge ile ikramiyelere zam yapılabileceğini belirtti.

AYLIK ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Emekli ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştiriliyor.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaşlarını hesaplarında görüyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 5 olanlar 25'inde ve nihayet 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alırken, 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanıyor. 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatıyor. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar bu kapsama giriyor.

