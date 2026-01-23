Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 2026 yılındaki 3'üncü maçından da galip ayrılan bordo-mavililer puanını 41'e yükseltip zirve takibini sürdürürken Kasımpaşa 16 puanda kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle eren maçta, bordo-mavili takıma galibiyeti getiren goller 51'inci dakikada Paul Onuachu ve 84'üncü dakikada Oleksandr Zubkov attı. Konuk takımın golünü ise 61'inci dakikada Fousseni Diabate kaydetti.

Öte yandan 90'ıncı dakikada kırmızı kart gören Kerem Demirbay, Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza çizgisi üzerinden Olaigbe'nin vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

17. dakikada son çizgiye inen Winck'in içeri çevirdiği topu kaleci Onana uzaklaştırdı.

49. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Claudio Winck'in kafa vuruşunda kaleci Onana topu kornere çeldi.

51. dakikada Ouali’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada sağ taraftan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Diabate’nin, çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın sağından filelerle buluştu. 1-1

82. dakikada Zubkov’un sağ taraftan ortasında Muçi’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

84. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Zubkov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Üç gol, bir kırmızı kart! Trabzonspor, Kasımpaşayı eli boş gönderdi

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.

ONUACHU, 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.

Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.

YENİ TRANSFER HEMEN İLK 11'DE

Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.

TÜM OYUNCULAR YABANCI

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.

Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.

KASIMPAŞA'DA BECAO İLK KEZ

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.

İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi. Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Trabzonspor: Onana, Pina, Mathias Lovik, Nwuiwu, Batagov, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Okay Yokuşlu dk. 89), Olaigbe (Onuachu dk. 46), Muçi (Ozan Tufan dk. 90), Augusto (Nwakaeme dk. 78)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck Neto, Franca (Adem Arous dk. 80), Opoku, Frimpong, Ben Ouanes, Kerem Demirbay, Mamadou Fall (Cem Üstündağ dk. 67), İrfan Can Kahveci (Carlos Dias dk. 80), Diabeta, Kubilay Kanatsızkuş (Pape Habib Gueye dk. 55)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cafu, Yusuf Barasi, Kamil Ahmet Çörekçi, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Onuachu (dk. 51), Zubkov (dk. 84) (Trabzonspor), Diabate (dk. 61) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Kerim Demirbay (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Onuachu (Trabzonspor)

