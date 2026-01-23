Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Arseniy Batagov konusunda sıcak bir gelişme yaşanıyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Ukraynalı savunma oyuncusuna, İngiltere Premier Lig'den önemli bir teklif geldi.

Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov'a, İngiltere'den talip var. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için bordo-mavili kulübe transfer teklifi yaptı.

4 MİLYON EURO KİRALAMA, 20 MİLYON EURO ZORUNLU OPSİYON

HT Spor'da yer alan habere göre; İngiliz temsilcisi, 4 milyon euro kiralama ve sezon sonunda 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile Batagov'u kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve kararın kısa süre içerisinde verileceği öğrenildi.

21 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Trabzonspor, Batagov'u 2024 yazında 1,83 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç savunma oyuncusu, bu sezon 21 maçta 1845 dakika süre aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

