Ekranların sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 27 yaşındaki kadın, ilk soruda elendi. Yarışmacının soruya verdiği yanlış cevap ve elendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı ekranların vazgeçilmez genel kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümüyle yine sosyal medyaya damga vurdu.

Yarışmaya Düzce'den katılan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 27 yaşındaki Elif Okumuş, henüz ilk soruda yaptığı hata ile programa veda etti.

Milyoner'e damga vuran an! Öyle bir soruda elendi ki herkes aynı tepkiyi verdi

AÇILIŞ SORUSUNDA ELENDİ

Kaynarca'nın yönelttiği, "Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusu, yarışmanın açılış sorusu olarak ekrana geldi.

Şıklar arasında "Aç mısın?", "Ne içersin?", "Tatlı yer misin?" ve "Kahvaltı yaptın mı?" seçenekleri bulunuyordu.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Heyecanına yenik düşen Elif Okumuş, doğru cevap B şıkkı "Ne içersin?" olması gerekirken, A şıkkı "Aç mısın?" seçeneğini işaretledi. Cevabın yanlış çıkmasıyla birlikte yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Okumuş, ilk soruda elenmesiyle ve verdiği cevapla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

