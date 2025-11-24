İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD’nin Ukrayna Savaşı’nı bitirmek için hazırladığı 28 maddelik barış planına ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye’yi sürecin merkezine yerleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünü “stratejik ve belirleyici” sözleriyle tanımlayan Meloni, barış masasının ilerleyebilmesi için Ankara’nın devreye girmesinin şart olduğunu vurguladı. G20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamalarda Meloni’nin, “Erdoğan sürecin kilidini açabilir” mesajı uluslararası kulisleri bir anda hareketlendirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD’nin Ukrayna Savaşı’nı bitirmek için hazırladığı 28 maddelik barış planına ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye’yi sürecin merkezine yerleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünü “stratejik ve belirleyici” sözleriyle tanımlayan Meloni, barış masasının ilerleyebilmesi için Ankara’nın devreye girmesinin şart olduğunu vurguladı. G20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamalarda Meloni’nin, “Erdoğan sürecin kilidini açabilir” mesajı uluslararası kulisleri bir anda hareketlendirdi.

TRUMP BARIŞ İÇİN İSTEKLİ

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından İtalyan basınına konuşan Meloni, Afrika’da yapılan zirvenin sembolik önemine değindi ve küresel sistemde hiçbir senaryonun Afrika’sız şekillenemeyeceğini söyledi.

Meloni’nin en dikkat çekici mesajları ise ABD’nin barış planına ve Türkiye’nin süreçteki yerine ilişkin oldu.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı uzun telefon görüşmesinde barış planını ele aldıklarını belirtti.

"ABD Başkanı Trump’ı hazırlıklı ve istekli buldum. Cenevre’de yürütülen çalışmalar da bu yönde ilerliyor." dedi.

İTALYA’DAN WASHİNGTON’UN PLANINA DESTEK

Avrupa’nın karşı bir öneri sunup sunmayacağına ilişkin soruya Meloni, plan üzerinde çalışmanın mantıklı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Paylaşılabilecek çok nokta var. Topraklar, yeniden inşa ve Ukrayna ordusuna ilişkin bölümler tartışılabilir ancak özellikle güvenlik garantileri son derece olumlu.”

Meloni, planın Avrupa’nın da içinde olması gerektiğini belirterek bunun “bir olgunluk sınavı” olduğunun altını çizdi.

MOSKOVA’YA ÇAĞRI: SİVİL HEDEFLERİ VURMAYI DURDURMALI

Meloni, sürecin ilerlemesi için Rusya’nın da bazı adımlar atması gerektiğini söyledi.

"Putin’in savaşı bitirmeye gerçekten istekli olduğunu düşünmüyorum. En doğru yaklaşım, mantıklı bir teklifi masaya koyup kimin desteklediğini görmek olacaktır.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VURGUSU: ERDOĞAN YAPICI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR

Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesine ilişkin soruya verdiği cevapta Türkiye’nin barış sürecindeki önemini şu sözlerle dile getirdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 maddelik öneriye yapıcı yaklaştığını görüyorum. Geçici ateşkesi destekleyenler arasında yer alıyor. Putin ile görüşecek, Trump ile de temas kurmayı planladığını düşünüyorum. Türkiye’nin rolü başından beri yapıcıydı ve bana göre stratejik öneme sahip. Erdoğan’ın bu müzakerelerde yer alması önemli bir gelişme.

MÜZEYYEN BIYIK

