Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"G20 Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği beni her zaman etkiledi.

Gazze konusunda Güney Afrika örnek bir ülke oldu. Güney Afrika'nın Filistin davasına verdiği destek çok kıymetli.

Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli.70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum.

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk."

ABDULLAH AYDEMİR

