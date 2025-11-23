Avrupa ticaret hattında dengeleri değiştirecek yeni bir dönem resmen başladı. Polonyalı Laude Smart Intermodal, Chornomorsk limanı üzerinden Türkiye’yi Ukrayna ve Polonya demiryolu ağına bağlayan ilk intermodal koridoru devreye aldı. Yeni hat, teslimat süresini yarıya indirerek Türkiye ile AB arasındaki lojistik trafiğe büyük bir hız kazandırdı. Aliağa’dan Polonya’nın Zamość terminaline ulaşımın yalnızca 10 güne düşmesi, koridoru bölgenin en rekabetçi ticaret rotalarından biri haline getiriyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret trafiğinde yeni dönem başladı. Polonyalı Laude Smart Intermodal, Chornomorsk limanını kullanarak Türkiye’yi Ukrayna ve Polonya demiryolu ağına bağlayan ilk intermodal hattı devreye aldı.

Yeni koridor, teslimat süresini yarıya indirerek Trans-Hazar rotasını da güçlendirecek.

50 adet özel 20 feet Laude konteyneri taşıyan ilk tren Çernomorsk limanından hareket etti. Rotanın Ukrayna etaplarını Ukrzaliznytsia grubuna bağlı şirketler üstlendi.

ALİAGA–ZAMOSC HATTINDA TESLİMAT SÜRESİ 10 GÜNE İNDİ

Laude Smart Intermodal CEO’su Marcin Witczak, yeni hattın Türk limanı Aliaga’dan Polonya’nın Zamość terminaline kargo teslimatını 10 güne düşürdüğünü açıkladı.

Yeni hat sayesinde Bulgaristan veya Romanya üzerinden ilerleyen geleneksel kara yolu taşımacılığına kıyasla teslimat süresi neredeyse iki kat hızlanıyor.

Witczak, "Karayolu ve deniz taşımacılığına alternatif bir çözüm oluşturduk. Çornomorsk limanından kalkan bir tren, Türkiye veya Romanya’dan hareket eden benzer bir trenin iki katı ağırlığında yük taşıyabilir. Hat sayesinde Lojistik maliyetlerini azaltır, transit süresini kısaltır ve uluslararası ticaretin verimliliğini artırır" dedi.

TRANS-HAZAR ROTASINA STRATEJİK KATKI

Yeni bağlantı, AB–Ukrayna–Kafkasya–Orta Asya ekseninde kalıcı ticaret koridorları oluşturma planının ilk aşaması olarak görülüyor.

Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Orta Doğu ve Asya pazarlarına açılmak isteyen Ukraynalı ve Polonyalı ihracatçılar için önemli fırsatlar getiriyor.

Türkiye, Ukrayna’nın en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. Lojistik bağlardaki güçlenme, Avrupa’dan Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya uzanan Trans-Hazar uluslararası ulaşım hattına yeni bir ivme kazandıracak nitelikte.

UKRAYNA’NIN ALTYAPISI YENİDEN MERKEZDE

Laude Smart Intermodal, hâlihazırda Polonya, Almanya ve Benelüks limanları arasında düzenli intermodal seferler gerçekleştiriyor.

Chornomorsk üzerinden açılan yeni Türkiye hattı, Ukrayna altyapısının da dahil olduğu geniş bir transit ağının temelini oluşturuyor.

Ukrayna demiryolu şirketi UZ’nin bir yan kuruluşunun, Ukrayna şehirleri ile Polonya’nın Gdansk limanı arasında yeni bir güzergâh hazırlığında olduğu daha önce duyurulmuştu.

MÜZEYYEN BIYIK

