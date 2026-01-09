Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Verdiği ek ifadede "Herkese özür borcum var" diyen Mehmet Akif Ersoy'un iddialarını boşa çıkaracak bir ifade daha ortaya çıktı. İpek M. isimli şüpheli, Ersoy'u köşeye sıkıştıracak iddialarda bulunurken, 'Doğruluk mu cesaret mi?' detayı dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve ek ifade veren Ersoy'un tahliye talebi reddedilmişti.

Gündemden düşmeyen uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kendisini uyuşturucu maddeye, soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in alıştırdığını, hiç uyuşturucu almadığını ve arkadaşlarının temin ettiğini öne süren Ersoy'un iddialarını boşa çıkaracak bir ifade verildi.

ÇAKARLI ARAÇ İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İpek M. isimli şüpheli, Mehmet Akif Ersoy ve çevresine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Şüpheli İpek M.'nin savcılıkta verdiği ifadeye göre olaylar 2022 yılına kadar uzanıyor. İpek M., gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu öne sürdü.

DOĞRULUK MU CESARET Mİ?

İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda okları Ersoy'a çevirdi. İpek M.; Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy , Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin bir arada olduğu ev partilerinde "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını ve sonrasında ilişkiye girildiğini de iddia etti.

"HERKESE ÖZÜR BORCUM VAR"

Mehmet Akif Ersoy, verdiği ek ifadede 3-4 yılda yaklaşık 10 defa uyuşturucu kullandığını belirterek "Yaşadığım tüm bu olaylar, benim için öncelikle kendime asla yakıştırmadığım; maalesef şımarıklık, basiretsizlik ve bir çirkinliğin içine düşmüş olmamdan kaynaklanmıştır. Herkese bir özür borcum var." demişti.

