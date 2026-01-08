İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermiş ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Ersoy'un ifadesinde dikkat çeken detaylar yer alırken, "Herkese bir özür borcum var" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve ek ifade veren Ersoy'un tahliye talebi reddedilmişti.

"ELA RÜMEYSA CEBECİ İLE HİÇBİR İLGİM YOK"

Verdiği ek ifade ortaya çıkan Mehmet Akif Ersoy, 3-4 yılda yaklaşık 10 defa uyuşturucu kullandığını belirtti. Ela Rümeysa Cebeci ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Ersoy, hiç yalnız görüşmediklerinin de altını çizdi.

"HERKESE BİR ÖZÜR BORCUM VAR"

Ersoy ifadesinde şunları söyledi:

"Yaşadığım tüm bu olaylar, benim için öncelikle kendime asla yakıştırmadığım; maalesef şımarıklık, basiretsizlik ve bir çirkinliğin içine düşmüş olmamdan kaynaklanmıştır. Herkese bir özür borcum var."

7 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında şu ana kadar ilk dalgada gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ve kendisiyle "fikir ve eylem birliği içerisinde" hareket etmekle suçlanan şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanmıştı. Bu 4 ismin de uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. İlerleyen süreçte spiker Ela Rümeysa Cebeci de tutuklananlar arasında yer alırken bir sonraki operasyonda Habertürk'ün eski yöneticisi Veyis Ateş ve Ersoy'u programında konuk eden sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklanmış, iş adamı Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

