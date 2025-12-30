İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un 'etkin pişmanlık'tan yararlanmak istediği öğrenildi.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenilirken, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, "Cezaevinden avukatları aracılığıyla faydalanmak istediğini söyledi. Savcılık makamı bir kez daha kendisini bu sebeple ifadeye çağırdı. Birazdan savcılık makamında yeniden ifade verecek. Anlatacakları çok önemli. Neler söyleyecek bu gelişmeleri takip edeceğiz. Tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği de netlik kazanacak" dedi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu testine sokulan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin 'yasaklı madde' testleri pozitif çıkmıştı.

Ersoy ifadesinde tüm iddiaları reddetse de 11 Aralık'ta "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Ersoy'un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

