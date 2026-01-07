Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve bazı şüphelilerin tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bir kadın spikerin verdiği ifade dikkat çekti. Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler veren kadın spikerin itirafı çok konuşulacak.

Uyuşturucu ve fuhuş skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren bir kadın spiker, tutuklu şüpheliler Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk'ün eski yöneticisi Veyis Ateş ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Akif'le 2017 yılında sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını belirten kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta bir plajda Big Burn festivaline katıldıklarını, beraberinde getirdiği kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını öne sürdü.

"VEYİS ATEŞ 'KOKO'REÇ GETİRECEK"

Kadın spiker, tutuklanan Habertürk'ün eski genel müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik açıklamalarda bulundu. 4 Mayıs 2019'da D. isimli kız ile Akif'in evinde olduklarını söyleyen kadın spiker, "Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi." ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Veyis Ateş ile Akif'in evinde tanıştığını bildiren kadın spiker ifadesinde şunları söyledi:

"Veyis Ateş cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk defa uyuşturucu kullanışımızdı"

Veyis Ateş

"İKİ SEFERDE DE UYUŞTURUCU MADDEYİ VEYİS ATEŞ GETİRDİ"

Daha sonra Akif'le küsüp barıştığını ve sonra yine evine gittiğini anlatan kadın spiker şöyle devam etti:

"Bu evinde 2 kere daha Veyis Ateş'i gördüm. Birinde sadece Veyis vardı. Üçümüz uyuşturucu madde kullanmıştık. Diğerinde ise tanımadığım iki kadın vardı. Beşimiz de uyuşturucu madde kullandık. Bu iki seferde de uyuşturucu maddeyi Veyis Ateş getirmiştir. Pandemi döneminde de aradı Akif beni ve eve çağırdı. Evde Ahmet Göçmez, ve birkaç kişi daha vardı. Eve girdiğimde mutfakta bir tabak içerisinde kokain vardı. zaten gittiğimde herkes uyuşturucu madde kullanıyordu"

TORBACIYI KAPIYA ÇAĞIRMIŞLAR

Yine bir keresinde Akif'in evindeyken çok sarhoş olduğunu ve Akif'in uyuşturucu madde siparişi verdiğini aktaran kadın spiker, "Biz D. isimli kadın ile kapıya çıktık. torbacıyı evin kapısına getirdik. Torbacı uyuşturucu maddeyi verip gitti" dedi.

Mehmet Akif Ersoy

7 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında şu ana kadar ilk dalgada gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ve kendisiyle "fikir ve eylem birliği içerisinde" hareket etmekle suçlanan şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklandı. Bu 4 ismin de uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. İlerleyen süreçte spiker Ela Rümeysa Cebeci de tutuklananlar arasında yer alırken bir sonraki operasyonda Habertürk'ün eski yöneticisi Veyis Ateş ve Ersoy'u programında konuk eden sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklanmış, iş adamı Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Ersoy, soruşturma kapsamında itirafçı olmak isteyerek ifade vermiş ancak verdiği ifade yeterli görülmediği için tahliye edilmemişti.

