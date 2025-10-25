Türkiye, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan yeni hat kuruyor! Bu kez köprü değil merkez

Bölgesel ulaşım ağında yeni bir dönem başlatacak anlaşma imzalandı.

Afganistan, İran ve Türkiye, Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak üçlü demiryolu kümesi için mutabakata vardı.

Türkiye, Orta Koridor’un doğu hattını güçlendirerek, Afganistan üzerinden Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayan stratejik ağın merkezine yerleşti.

ÜÇLÜ İMZA: UIC TOPLANTISINDA GERÇEKLEŞTİ

Afganistan Bayındırlık Bakanlığı, İran ve Türkiye ile imzalanan anlaşmanın, Türkiye’de düzenlenen 36. UIC Asya Pasifik Bölge Meclisi toplantısında kesinleştiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Muhammed Eşref Hakşenas, anlaşmanın “Afganistan’ı bölgesel ticaretin kalbine taşıyacağını” söyledi.

PROJE HATTI: HAF-HERAT'TAN MAZAR-İ-ŞERİF'E

Üç ülke arasındaki mutabakata göre, Haf-Herat demiryolu hattı Mazar-i-Şerif’e kadar uzatılacak.

Projede Türkiye, İran ve Afganistan’ın teknik, finansal ve insan kaynakları birlikte kullanılacak.

Mevcut hat, İran üzerinden Türkiye’ye ulaşarak Basra’dan Edirne’ye uzanan doğu-batı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacak.

KARGO, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

Anlaşma yalnızca hat inşasını değil, sınır ötesi kargo taşımacılığının kolaylaştırılmasını da kapsıyor.

Üç ülke, demiryolu kapasitesinin artırılması, taşımacılık ağlarının entegre edilmesi ve teknik personel için ortak eğitim programları düzenlenmesi konusunda da mutabakata vardı.

ASYA'YI AVRUPA'YA BAĞLAYAN KİLİT ÜLKE: TÜRKİYE

Türkiye’nin “Kalkınma Yolu” ve “Orta Koridor” vizyonlarını güçlendirecek nitelikteki yeni hat, Afganistan’ı İran üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya bağlayarak güvenli bir lojistik alternatif oluşturacak.

Tahran-Kabil-Ankara ekseni, hem Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne hem de Avrupa’nın tedarik zinciri stratejilerine doğrudan etki edecek.

BÖLGESEL DENGE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Anlaşma, Batı Asya’da uzun süredir beklenen “ulaşım entegrasyonu” için tarihi bir adım olarak görülüyor.

Üçlü proje tamamlandığında, mallar Orta Asya’dan Türkiye limanlarına, oradan da Avrupa’ya günler içinde ulaşabilecek.