Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Samsunspor maçı öncesinde kadro durumu ve sağlık sorunları nedeniyle gündemde. Siyah-beyazlı taraftarlar Portekizli oyuncunun sahada olup olmayacağını merak ederken, teknik heyetin son değerlendirmesi maç öncesi netlik kazandı.

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş’ta dört önemli eksik bulunurken en çok konuşulan isimlerden biri de Rafa Silva oldu. Bir süredir takımla çalışmalara katılmayan yıldız futbolcunun son durumu merak edilirken kulüpten gelen bilgiler maç kadrosu için belirleyici oldu.

RAFA SİLVA SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın ofansif hattının kilit oyuncularından Rafa Silva, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. "Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan tecrübeli oyuncu, bir süredir takımla antrenmanlara çıkmıyordu. Bu nedenle maçta yer almayacağı düşünülüyor.

Hafta boyunca gerçekleştirilen taktik ve kondisyon çalışmalarına katılamayan Silva’nın maç ritmini kaybetmemesi adına özel bir program uygulandığı ifade ediliyor. Oyuncunun durumu hem teknik ekip hem de sağlık ekibi tarafından günlük olarak takip ediliyor.

RAFA SİLVA NEDEN YOK?

Rafa Silva’nın Samsunspor maçında kendisine uygulanan “mekanik lomber ağrı” teşhisi sonrası başlatılan tedavi süreci nedeniyle yer almıyor. Bel bölgesindeki sakatlık sebebiyle bir süredir takım idmanlarından uzak kalan oyuncunun son dönemlerde Beşiktaş'tan ayrılma isteğiyle gündeme gelmişti.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDI MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Rafa Silva’nın Beşiktaş’tan ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Oyuncu hala siyah-beyazlı kulübün kayıtlı futbolcusu olarak kadroda yer alıyor.

"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

IREM ÖZCAN

