Süper Lig devi Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Teknik direktör Tedesco'nun hazırladığı listede Süper Lig'den bir ismin de yer aldığı iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin şartların uygun olması halinde Samsunspor'un kapısını çalacağı belirtildi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan ve 1 Aralık'ta oynanacak kritik derbi ile puan farkını kapatıp öne geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Ara transfer dönemi için planlama yapan teknik direktör Domenico Tedesco, hazırladığı raporu yönetime sundu. Sabah'ın haberine göre; Tedesco'nun "şartlarına bakalım" diyerek rapor verdiği isim Samsunsporlu Anthony Musaba.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Samsunspor'un sezon başında Sheffield Wednesday'den kadrosuna kattığı Musaba, Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti.

Haber detayında Fenerbahçe yönetiminin, Anthony Musaba'nın şartlarının uygun olması halinde devre arasında Samsun ekibinin kapısını çalacağı yer aldı.

Anthony Musaba

İLK HEDEF KİRALAMAK

Önce Samsunspor yönetimini ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe'nin daha sonra 24 yaşındaki Musaba ile masaya oturacağı ve önce kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı.

MUSABA'NIN SEZON KARNESİ

Musaba bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 2 gol, 2 asist; Konferans Ligi'nde ise 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynuyor.

SİNEM ERYİLMAZ

