Sergen Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını hatırlattı
Beşiktaş’ta zorlu Samsunspor maçı öncesi moraller yerinde. Sergen Yalçın, kazanmaya çok yakın oldukları Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hataların tekrarlanmamasını istedi.
Beşiktaş bu akşam sahasında güçlü Samsunspor’u misafir edecek. Siyah beyazlılarda Rafa Silva krizi sürerken Portekizli yıldız kadroda yer almayacak.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ölüm tehditleri aldığını açıkladı: Beşiktaş sözleri tepki çekmişti
Orkun Kökçü’nün cezası sebebiyle forma giyemeyeceği mücadelede hücum hattı El Bilal, Jota Silva ve Cengiz Ünder’den oluşacak. 10 numara pozisyonunda ise Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkati çeken Cerny sahada yer alacak. Samsunspor’a karşı Beşiktaş’ın en büyük kozlarından biri ise taraftar desteği olacak.
İLK YARIDA BİTİRECEK
Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında yapılan hataların tekrarlanmaması hâlinde galibiyetten emin. Tecrübeli hoca, baskılı başlangıçla rakibin işini ilk yarıda bitirmek istiyor. Takım içinde motivasyonun yüksek olduğu bildirildi. Siyah beyazlılar bugün sahasında galip gelmesi durumunda bu sezon ikinci defa üst üste ikinci maçını kazanmış olacak. Beşiktaş daha önce Kayserispor ve Kocaelispor maçlarını üst üste kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Gökhan
Paulista
Djalo
Rıdvan
Ndidi
Salih
Cengiz
Cerny
Jota
El Bilal
Samsunspor
Okan
Zeki
Borevkovic
Drongelen
Tomasson
Makoumbou
Soner
Emre Kılınç
Holse
Musaba
Ndiaye