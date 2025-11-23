Beşiktaş’ta zorlu Samsunspor maçı öncesi moraller yerinde. Sergen Yalçın, kazanmaya çok yakın oldukları Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hataların tekrarlanmamasını istedi.

Beşiktaş bu akşam sahasında güçlü Samsunspor’u misafir edecek. Siyah beyazlılarda Rafa Silva krizi sürerken Portekizli yıldız kadroda yer almayacak.

Orkun Kökçü’nün cezası sebebiyle forma giyemeyeceği mücadelede hücum hattı El Bilal, Jota Silva ve Cengiz Ünder’den oluşacak. 10 numara pozisyonunda ise Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkati çeken Cerny sahada yer alacak. Samsunspor’a karşı Beşiktaş’ın en büyük kozlarından biri ise taraftar desteği olacak.

İLK YARIDA BİTİRECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında yapılan hataların tekrarlanmaması hâlinde galibiyetten emin. Tecrübeli hoca, baskılı başlangıçla rakibin işini ilk yarıda bitirmek istiyor. Takım içinde motivasyonun yüksek olduğu bildirildi. Siyah beyazlılar bugün sahasında galip gelmesi durumunda bu sezon ikinci defa üst üste ikinci maçını kazanmış olacak. Beşiktaş daha önce Kayserispor ve Kocaelispor maçlarını üst üste kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Gökhan

Paulista

Djalo

Rıdvan

Ndidi

Salih

Cengiz

Cerny

Jota

El Bilal

Samsunspor

Okan

Zeki

Borevkovic

Drongelen

Tomasson

Makoumbou

Soner

Emre Kılınç

Holse

Musaba

Ndiaye

MURAD TAMER

