Sakarya’da kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Ümit Kiraz, aracının yanında tüfek ve kan izlerinin bulunduğu ormanlık alanda, yaklaşık 150 metrelik şarampolde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Serdivan Selahiye Mahallesi’nde, ilçe belediyesine ait asfalt şantiyesinin üst kısmındaki ormanlık alanda yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir aracın yanında tüfek ve kan izleri tespit edildiği, araç sahibine ulaşılamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORMUŞ

Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu.

AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz’ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

