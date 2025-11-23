Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın trafikte yaşadığı gerginlik kameraya yansıdı. Ters yönden gelen bir belediye aracına tepki gösteren Yıldırım’ın, “Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın trafikte yaşadığı gerginlik bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi, o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

İddiaya göre; Aziz Yıldırım'ın aracı seyir hâlindeyken ters yönden gelen bir belediye aracı Yıldırım’ın ilerlemesini engelledi. Duruma büyük tepki gösteren Yıldırım sürücüye seslenerek, “Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” ifadelerini kullandı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA

O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızlı yayıldı. Yıldırım’ın çıkışı hem taraftarlar hem de kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, belediye aracının ters yönde girmesini eleştirirken, bazıları ise Yıldırım’ın tepkisinin sert olduğunu savundu.

Yıldırım'ın sinirli anları kameraya yansıdı.

Sosyal medyada video hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

" Haklı da olsa konuşma tarzı hiç hoş değil"

"Aziz Yıldırım çok haklı. Ters yönden gelemez kimse. Çok yerinde bir tepki olmuş,çoğu yere ulaşmıştır bu mesaj."

"Cebinde biraz parası olan bütün terbiye kurallarını unutup kendini diğerlerinin üstünde görmeye başladı bu ülkede. Ünvanı, maddi durumu, vs., ne olursa olsun, kimsenin başkasına bu şekilde davranmaya hakkı yok, olamaz."

"Hafriyattaki dayıya acıdım vallahi en denk gelinmeyecek adama gelmiş."

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası