Beşiktaş’ın orta sahadaki önemli isimlerinden Orkun Kökçü, gördüğü direkt kırmızı kart sonrası aldığı ceza nedeniyle takımdan uzak kaldı. PFDK’nın verdiği karar, milli oyuncunun kaç maç sahalardan uzak kalacağını ve dönüş takvimini belirlerken Samsunspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe derbisinde gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle maçta oynamıyor. Pozisyon, FDT’nin 43. maddesi kapsamında “ciddi faul” olarak değerlendirildi.

Bu ceza nedeniyle Kökçü, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek. Oyuncu bu sezon ikinci kez kırmızı kart görerek istatistiksel anlamda da dikkat çekti. Süper Lig’de şu ana kadar çıkan 27 kırmızı kartın 2’sinin Kökçü’ye gösterilmiş olması, milli futbolcuyu sezonun en çok kırmızı kart gören oyuncusu konumuna getirdi.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK, Orkun Kökçü’ye FDT’nin 43. maddesi gereği 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Direkt kırmızı kartlarda standart uygulama olan iki maçlık men kararı, oyuncunun mevcut dosyasında ek bir ağırlaştırıcı unsur bulunmadığı için aynı şekilde uygulandı. Böylece milli oyuncu, ligde üst üste iki hafta takımından uzak kaldı.

ORKUN KÖKÇÜ SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü’nün dönüş tarihi PFDK kararının ardından netleşti. Aldığı 2 maçlık men cezasını Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında tamamlayan Kökçü, bir sonraki lig mücadelesinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın tercih etmesi halinde kadroya dönebilecek durumda olacak.

Eğer Beşiktaş teknik heyeti oyuncuyu fiziksel olarak hazır görürse milli futbolcu cezasını tamamladığı hafta itibarıyla yeniden formasına kavuşacak.

