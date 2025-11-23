Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Türkiye ziyaretinden hemen önce yaptığı açıklamayla iki ülke ilişkilerini bir anda dünya gündemine taşıdı. Lee, Türkiye’yi sadece stratejik bir ortak olarak değil, “özgürlük ve demokrasiyi savunmak için omuz omuza savaşmış, kan bağıyla bağlı bir kardeş ülke” olarak gördüklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Türkiye’ye gerçekleştireceği iki günlük ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda Ankara ile Seul arasında “kan bağıyla bağlı” bir ilişki bulunduğunu dile getirdi.

Lee, "Türkiye, Kore için stratejik bir ortak ve Avrasya bölgesinde önemli bir merkez" dedi.

Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika’nın kesişimindeki “eşsiz” konumunun Güney Kore açısından kritik olduğunu söyleyen Lee, “Türkiye sadece bir üretim merkezi değildir. Küresel ölçekte inovasyon, yatırım ve rekabet için birlikte çalıştığımız stratejik bir ortaktır” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİNDE GÜÇLÜ ORTAKLIK: İHA, TANK VE DENİZ PLATFORMLARI

Lee, Türkiye ile Güney Kore’nin savunma sanayi alanında birbirini tamamlayan güçlere sahip olduğuna değindi.

Türkiye’nin insansız hava sistemlerinde kurduğu küresel liderliğe dikkat çeken Lee, Güney Kore’nin tanklar, topçu ve deniz platformlarında öne çıktığını kaydetti.

"Altay Ana Muharebe Tankı üretim programı" iki ülke arasındaki savunma ortaklığının en net örneği olarak gösterildi.

Lee, işbirliğinin yeni nesil teknolojilere taşınabileceğini, insansız sistemlerin klasik platformlarla entegre edilebileceğini ve ortak inovasyon alanlarının genişlediğini söyledi.

ENERJİ, YAPAY ZEKA, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE NÜKLEER İŞBİRLİĞİ MASADA

Güney Kore Cumhurbaşkanı, iki ülkenin nükleer enerji, biyo-sağlık, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve yapay zeka gibi geleceğe dönük sektörlerde işbirliğini büyütmek istediğini aktardı.

Lee, Güney Koreli şirketlerin Sinop Nükleer Santrali projesine katılımı için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, Seul’ün "dünya standartlarında nükleer teknoloji ve operasyonel güvenlik deneyimiyle Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerine önemli katkı sağlayabileceğini" dile getirdi.

Altyapı ve inşaat sektörlerinin de ortaklık için en yüksek potansiyele sahip alanlar arasında olduğunu ekledi.

GÜNEY KORE ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE YATIRIMLARI BÜYÜYOR

Türkiye’nin sağlam sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve geniş ticaret anlaşmaları ağı sayesinde Kore şirketleri için giderek daha önemli bir merkez haline geldiği ifade edildi.

Lee, Hyundai, Samsung, POSCO ve Hyosung gibi dev markaların Türkiye’ye 4,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptığını; otomobil, elektronik, inşaat ve malzeme sektörlerinde ciddi istihdam oluşturduğunu paylaştı.

“Bu yatırımlar, işbirliğimizin karşılıklı fayda ürettiğinin somut bir göstergesi” değerlendirmesi yapıldı.

TÜRK VATANDAŞLARINA GÜNEY KORE SEYAHATİNDE KOLAYLIK

Türk vatandaşlarının Kore’ye seyahatini kolaylaştırmak için yeni adımlar atıldığı belirtildi. Lee, grup başvurularının devreye alındığını, Türkçe dil desteğinin genişletildiğini ve izin sürelerinin üç yıla çıkarıldığını ifade etti.

Ayrıca 17 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri yetişkinlerin K-ETA şartından muaf olduğu açıklandı.

TİCARETTE İVME: FTA SONRASI 1,5 KAT ARTIŞ

2013’te yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nın ticarete büyük hız kattığını söyleyen Lee, iki ülke arasındaki ticaret hacminin o tarihten bu yana 1,5 kat arttığını ifade etti.

Türkiye’nin ticaret dengesi konusundaki hassasiyetinin bilindiğini söyleyen Lee, Kore’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın büyük bölümünün Türk sanayisini güçlendiren sermaye malları ve ara girdilerden oluştuğunu iletti.

"Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesi yükseldikçe, bu mallara olan talep doğal şekilde artıyor" dedi.

