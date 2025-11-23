Star TV’de yayınlanan Bir Şansım Olsa son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelirken, programın ne kadar gerçek olduğu sorusu da izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Bir Şansım Olsa kurgu mu, gerçek mi merak edilirken Psikolog Aslı Özkaya kimdir, kaç yaşında gibi sorular da gündeme taşındı.

Star TV’nin sevilen programı Bir Şansım Olsa, pişmanlıklarla dolu gerçek hayat hikayelerini izleyicilerle buluşturmak için ekranlara geliyor. "Zaman makinesine girseniz neyi değiştirirdiniz?" sorusunun izini süren program, geçmişte yaptıkları hataların sonuçlarıyla yüzleşmek isteyen kişilerin duygu dolu hikayelerine ev sahipliği yapıyor.

Bir Şansım Olsa kurgu mu, gerçek mi? Sunuculuğunu Psikolog Aslı Özkaya yapıyor!

BİR ŞANSIM OLSA KURGU MU, GERÇEK Mİ?

Ekrana geri dönen Bir Şansım Olsa, izleyicilere gerçek hayat hikayeleri sunuyor. Programda yer alan kişiler, geçmişte yaptıkları hatalar, yüzleşemedikleri pişmanlıklar ve ilişkilerinde yaşadıkları kırılmalarla ekrana geliyor.

Gerçek yaşanmış hikayeler ekran diline uyarlanırken senaryolaştırılıyor ve profesyonel oyuncular tarafından canlandırılıyor.

ASLI ÖZKAYA KİMDİR, PSİKOLOG MU?

Aslı Özkaya uzman psikolog ve televizyon sunucusu olarak tanınıyor. İstanbul’da doğup büyüyen Özkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimi almış ve klinik alanda çalışmaya devam ediyor.

Televizyon dünyasında da aktif bir isim olan Özkaya Star TV'de Bir Şansım Olsa programının sunuculuğunu üstleniyor. Aynı zamanda da Aslı Özkaya'nın 30’lu yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

BETÜL TOKKAN

