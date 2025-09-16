Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu? Nahid Sırrı Örik’in romanı beyaz perde de yer aldı!

Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu? Nahid Sırrı Örik’in romanı beyaz perde de yer aldı!
Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu merak ediliyor. Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Kıskanmak” dizisi 16 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik romanından uyarlanarak ekranlara taşınan yapım, izleyiciyi dramatik bir aile hikayesinin içine çekiyor.

Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu sorgulanmaya başlandı. Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı senaryo ve Nadim Güç’ün yönetmenliğiyle hayata geçirilen dizi, hem entrika hem de karakterlerin içsel çatışmalarını ekrana getiriyor.

Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu? Nahid Sırrı Örik’in romanı beyaz perde de yer aldı! - 1. Resim

KISKANMAK DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kıskanmak dizisi gerçek hikaye değil tamamen kurgusaldır. Dizi yalnızca Nahid Sırrı Örik’in Kıskanmak romanından uyarlanarak ekranlara gelmiştir. Anlatılan hikaye kurgu olan romandan esinlenilerek ekrana taşınıyor.

Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu? Nahid Sırrı Örik’in romanı beyaz perde de yer aldı! - 2. Resim

KISKANMAK ROMANI KURGU MU?

Nahid Sırrı Örik’in 1946 yılında yayımlanan “Kıskanmak” romanı kurgusal bir eserdir. Roman, baş karakter Seniha’nın kıskançlık, aile içi ihmal ve toplumun kadınlara yüklediği rollerle şekillenen hayatını anlatır. Hikaye tamamen hayal ürünü olup, edebiyat dünyasında klasikleşmiş bir anlatım tarzına sahiptir.

Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu? Nahid Sırrı Örik’in romanı beyaz perde de yer aldı! - 3. Resim

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Özgü Namal, Seniha Paşazade karakteriyle yer alıyor. Selahattin Paşalı Nüzhet Erden, Mehmet Günsür Halit Paşazade rolünde izleyiciyle buluşuyor.

Hafsanur Sancaktutan Mükerrem Şen, Beril Pozam Nalan Şevket ve Ayda Aksel Mediha Paşazade karakterlerini canlandırıyor.

Ayrıca Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen ve Zeynep Yüce de dizide yer alan diğer oyuncular arasında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nu korumak için 15 ülkeyle ortak bildiri yayımladı!
