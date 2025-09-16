Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeni sezonun iddialı yapımlarından Kıskanmak bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı dizi, Nahid Sırrı Örik’in unutulmaz romanından uyarlandı. Peki, Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, 16 Eylül NOW TV yayın akışı...

Ay Yapım imzasını taşıyan Kıskanmak dizisi, kıskançlık ve aile içi çatışmaların gölgesinde geçen güçlü hikayesiyle Salı akşamları NOW TV ekranlarında olacak. Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı yapım, yayın saatleri ve oyuncu kadrosuyla şimdiden izleyicilerin odak noktası oldu.

KISKANMAK DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Kıskanmak dizisi ilk bölümüyle 16 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanıyor. İlk bölümün bitiş saati ise 22.00 olarak açıklandı. Hemen ardından 22.00 - 00.00 saatleri arasında 1. bölümün tekrarı ekrana gelecek.

Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - 1. Resim

Her hafta Salı akşamları izleyiciyle buluşacak olan dizi, yeni sezonda Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gözleri Karadeniz gibi yapımlarla reyting mücadelesi verecek.

Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - 2. Resim

KISKANMAK DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk bölümde, karakterin hayat hikayelerine giriş yapılacak. Seniha karakterinin hayatı dizinin merkezinde yer alırken çocukluğunda sevgisizlikle büyüyen ve ailesi tarafından dışlanan Seniha, abisi Halit’in genç nişanlısı Mükerrem’e duyduğu kıskançlıkla derin bir iç çatışmaya sürüklenecek.

Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - 3. Resim

Nahid Sırrı Örik’in romanından uyarlanan hikaye, kıskançlık, aile bağları üzerinden bir hikaye anlatacak. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizi, ekran başındaki izleyicilere duygu yüklü bir açılış yapmayı hedefliyor.

Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - 4. Resim

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Başrolde Özgü Namal, Seniha karakterine hayat veriyor. Mehmet Günsür, Seniha’nın abisi Halit rolünde yer alırken, Hafsanur Sancaktutan Mükerrem’i canlandırıyor.

Kadronun diğer dikkat çeken isimleri arasında Selahattin Paşalı (Nüzhet), Hande Doğandemir (Türkan), Ayda Aksel (Mediha), Beril Pozam (Nalan), Dilara Aksüyek (Şükran), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye) ve İştar Gökseven (Enver) bulunuyor.

Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - 5. Resim

GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kıskanmak dizisi, Nahid Sırrı Örik’in 1946’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlandı ancak gerçek bir hikayeye dayanmıyor. Roman, dönemin toplumsal yapısını ve aile ilişkilerindeki kırılganlıkları gözler önüne seren güçlü bir eser olarak bilinmekte.

Dizinin senaryosu romandaki temel hikayeyi koruyarak modern televizyon anlatımına göre kaleme alındı.

Kıskanmak dizisi, Ay Yapım imzasıyla NOW TV ekranlarında yayınlanıyor.

Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatı olan hasta öldü... Bağırsağı kesildiği iddia edildi
