Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!

Ay Yapım'ın yeni sezondaki dizisi, Kıskanmak güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicilerin radarına girdi. Tanıtım fragmanları yayınlanan dizinin, oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Kıskanmak dizisi, Nahid Sırr Örik'in 1946 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanarak, kıskançlık, aile içi çatışmalar temalarıyla ekrana macerasına başlamaya hazırlanıyor. Toplumdan dışlanmış ve sevgisiz bir ortamda büyümüş Seniha'nın (Özgü Namal), abisi Halit'in (Mehmet Günsur) genç ve güzel nişanlısı Mükerrem'e (Hafsanur Sancaktutan) duyduğu kıskançlık hikayenin ana temalarından birini oluşturuyor.

Seniha annesine göre çirkin ördek yavrusudur. Abisi Halit ise tam tersi. O her anlamda annesinin gurur kaynağıdır. Yılmaz Şahin'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç'ün oturduğu dizi, konusuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrolde Özgü Namal, sevgisizlikle büyüyen Seniha karakterine hayat verirken Mehmet Günsür, Seniha’nın abisi Halit rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Mükerrem karakterini Hafsanur Sancaktutan, Nüzhet’i ise Selahattin Paşalı canlandırıyor. Kadroda ayrıca Hande Doğandemir (Türkan), Ayda Aksel (Mediha), Beril Pozam (Nalan), Dilara Aksüyek (Şükran), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye), İştar Gökseven (Enver), Cem Uslu (Cemil), Lila Gürmen (Rukiye) ve Zeynep Yüce (Feride) gibi güçlü isimler yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KANALDA?

“Kıskanmak” dizisi, 16 Eylül Salı günü 20.00'de NOW TV'de başlıyor.