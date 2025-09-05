Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!

Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!
Dizi, Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan, Ay Yapım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özgü Namal'ın başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Ardından 'Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne' aramaları yapılmaya başlandı.

Ay Yapım'ın yeni sezondaki dizisi, Kıskanmak güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicilerin radarına girdi. Tanıtım fragmanları yayınlanan dizinin, oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. 

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Kıskanmak dizisi, Nahid Sırr Örik'in 1946 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanarak, kıskançlık, aile içi çatışmalar temalarıyla ekrana macerasına başlamaya hazırlanıyor. Toplumdan dışlanmış ve sevgisiz bir ortamda büyümüş Seniha'nın (Özgü Namal), abisi Halit'in (Mehmet Günsur) genç ve güzel nişanlısı Mükerrem'e (Hafsanur Sancaktutan) duyduğu kıskançlık hikayenin ana temalarından birini oluşturuyor.

Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde! - 1. Resim

Seniha annesine göre çirkin ördek yavrusudur. Abisi Halit ise tam tersi. O her anlamda annesinin gurur kaynağıdır. Yılmaz Şahin'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç'ün oturduğu dizi, konusuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde! - 2. Resim

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrolde Özgü Namal, sevgisizlikle büyüyen Seniha karakterine hayat verirken Mehmet Günsür, Seniha’nın abisi Halit rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde! - 3. Resim

Mükerrem karakterini Hafsanur Sancaktutan, Nüzhet’i ise Selahattin Paşalı canlandırıyor. Kadroda ayrıca Hande Doğandemir (Türkan), Ayda Aksel (Mediha), Beril Pozam (Nalan), Dilara Aksüyek (Şükran), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye), İştar Gökseven (Enver), Cem Uslu (Cemil), Lila Gürmen (Rukiye) ve Zeynep Yüce (Feride) gibi güçlü isimler yer alıyor.

Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde! - 4. Resim

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KANALDA?

“Kıskanmak” dizisi, 16 Eylül Salı günü 20.00'de NOW TV'de başlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a ikinci kanser şoku! 82 yaşında yeniden ameliyata alındıBilim insanları açıkladı! Elektrikli araç şarj istasyonları insan sağlığını tehdit ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde - HaberlerFed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu! - Haberler5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu!Bulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı! - HaberlerBulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı!Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? - HaberlerHükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim?Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman? - HaberlerTürkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman?11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? 11.⁠ ⁠Yargı Paketi son dakika gelişmeleri merak ediliyor - Haberler11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? 11.⁠ ⁠Yargı Paketi son dakika gelişmeleri merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...