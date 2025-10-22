Galatasaray Bodo Glimt'i yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları

Galatasaray Bodo Glimt'i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, Galatasaray gruptan nasıl çıkar soruları gündemde yerini aldı! Heyecanla beklenen Galatasaray Bodo Glimt maçı ise 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te RAMS Park’ta oynanacak. Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

GALATASARAY BODO GLİMT'İ YENERSE NE OLUR?

Galatasaray Bodo/Glimt karşısında galip gelirse puanını 6’ya yükseltecek. Sarı-kırmızılılar yenerse lig aşamasında ilk 16 takım arasına girme yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Liverpool galibiyetinin ardından ikinci kez üst üste kazanan Galatasaray uzun süredir yakalayamadığı bir Şampiyonlar Ligi serisini yeniden başlatmış olacak.

Bodo Glimt ise yenilgi halinde 2 puanda kalarak gruptan çıkma şansını zora sokacak.

GALATASARAY BODO GLİMT'E YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’e mağlup olursa 3 puanda kalarak 24. sıraya kadar gerileyebilir. Norveç ekibi ise galibiyet ile Galatasaray’ın önüne geçebilecek.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında 36 takımlı lig usulü uygulanıyor. Takımların sıralaması topladıkları puan, averaj ve attıkları gollere göre belirleniyor.

İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki takımlar ise play-off oynayarak bir üst tura çıkma şansı elde ediyor.

Galatasaray’ın turu garantileyebilmesi için en az 12-13 puan toplaması gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU