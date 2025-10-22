Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
100'ün üzerinde hastalığa şifa… Kilosu 500 TL

Giresun’un Yavuzkemal Beldesi’nde yaşayan Erdoğan Sarı, tamamen organik yöntemlerle ürettiği yabani böğürtlenlerle hem sağlıklı ürünler sunuyor hem de köy ekonomisine katkı sağlıyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çeken böğürtlen, reçelden çaya kadar birçok alanda kullanılıyor. Sarı'nın girişimi, bölgedeki diğer üreticilere de ilham oldu.

Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan ve sağlık açısından önemli faydalar sunan orman meyvelerinden böğürtlen, dikkatleri üzerine çekiyor. Giresunlu üretici Erdoğan Sarı ise 15 yıl önce köyüne dönerek başladığı yabani böğürtlen yetiştiriciliğini, bugün 4 dönümlük arazide sürdürüyor. Üretime deneme-yanılma yöntemiyle başlayan Sarı, zamanla doğal tarımın öncülerinden biri haline geldi.

100’DEN FAZLA HASTALIĞA ŞİFA

Sarı, böğürtlen yetiştiriciliğine yönelmesinin en önemli nedeninin sağlık olduğunu belirterek, "Araştırmalarımda gördüm ki orman meyvesi olan böğürtlen, dünyada antioksidan değeri en yüksek meyvelerden biri. Kan hücrelerini yenileyici özelliği var ve 100'den fazla hastalığa şifa kaynağı olduğu biliniyor. Ben de hem köyümün ekonomisine katkı sağlamak hem de insanlara şifa dağıtmak istedim" dedi.

KİLOSU 500 LİRA

Organik üretimden taviz vermediğini vurgulayan Sarı, "Yaklaşık 4 dönümlük alanda yılda 1 ton civarında ürün elde ediyorum. Eğer kimyasal kullanılsaydı bu miktar 4-5 tona kadar çıkardı. Ancak benim hedefim fazla üretim değil, tamamen sağlıklı üretim. Kilosu 500 liradan alıcı bulan böğürtlenin pazarlamasında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ağustos ayında başlayan hasat aralık ayına kadar devam ediyor" diye konuştu.

300 ÜRETİCİ ORGANİK TARIMLA EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Böğürtlenin tüketim alanlarının da oldukça geniş olduğunu belirten Sarı, "Meyve taze olarak tüketilebildiği gibi derin dondurucularda saklanabiliyor. Ayrıca reçel, marmelat, saf su, çay ve pasta yapımında kullanılabiliyor. Hatta ilaç sanayisinde de değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Yavuzkemal Beldesi'nin üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini söyleyen Belediye Başkanı Adem Önal ise "Beldemizde örnek seracılık faaliyetleriyle 300'den fazla üretici yetiştiricilik yapıyor. Erdoğan Sarı'nın bu organik üretim girişimi de diğer çiftçilere örnek oldu. Belediye olarak üretimi teşvik etmeye, destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

