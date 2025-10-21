İngiltere'de biyonik göz çipi geliştirildi! Görme kaybı yaşayanlar, yeniden okumaya başladı

Bilim insanları, retinanın arkasına bir çip yerleştirip sanal gerçeklik gözlükleri takarak yaygın bir göz rahatsızlığı olan hastaların görme yetisini geri kazandırabilecek bir çalışmaya imza attı. Bu, "yapay görmenin yeni bir çağı" olarak nitelendirildi ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) ile yaşayan yaklaşık 700.000 İngiliz için umut vadediyor.

5 ÜLKEDEN HASTALAR İNCELENDİ

BBC'de yer alan habere göre; New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırma için beş Avrupa ülkesinde coğrafi atrofiye sahip 38 hasta, California Biotech Science Corporation tarafından üretilen Prima implantının denemesine katıldı. İmplant uygulanan 32 hastadan 27'si merkezi görmelerini kullanarak tekrar okuyabildi. Bir yıl sonra bu, göz çizelgesinde 25 harf veya beş satırlık bir iyileşmeye denk geliyor.

YENİDEN YAZIP OKUMAYA BAŞLADI

Bunlardan biri; kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (AMD) ileri evresi olan coğrafi atrofi (GA) hastası olan Wiltshire'lı Sheila Irvine'di. Gözündeki merkezi görme yetisini kaybetmişti ve yalnızca sınırlı çevresel görüşü vardı.

Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nde retinasının arkasına takılan 2 mm x 2 mm'lik minik Prima çipinin ardından Irvine tekrar okumayı ve yazmayı öğrenebildi.

Artık bir video kameralı artırılmış gerçeklik gözlüğü takıyor ve çip, bu gözlüğü kullanarak cep bilgisayarına bilgi iletiyor. Bilgisayar, bilgiyi optik sinire gönderilen ve beynin görme olarak yorumladığı bir elektrik sinyaline dönüştürüyor.

"HARFLERİ GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIM"

Sheila şöyle dedi: "İmplant takılmadan önce gözlerimde sanki iki siyah disk varmış gibiydi, dış görünüşleri çarpıktı. Kitap kurduydum ve bunu geri istiyordum. Gözlerinizle bakmanın yeni bir yolu ve bir harf görmeye başladığımda inanılmaz heyecanlandım. Tekrar okumayı öğrenmek kolay değil, ama ne kadar çok saat harcarsanız, o kadar çok şey öğreniyorum."

AMD, görmede önemli bir rol oynayan retinanın merkezi kısmı olan makulada değişikliklere neden olur. Dünya genelinde yaklaşık beş milyon kişiyi etkileyen GA, merkezi makulanın erimesiyle tam görme kaybına kadar ilerleyebilir. Uzmanlar, Birleşik Krallık'ta yasal olarak görme engelli olan her dört kişiden yaklaşık birinde AMD kaynaklı GA olduğunu tahmin ediyor.

"ÇİP, RETİNA MERKEZİNE YERLEŞTİRİLİYOR"

Cerrahlar, vitrektomi adı verilen iki saatlik bir işlemle gözün içinden şeffaf, jöle benzeri bir madde çıkardılar. Daha sonra, retinanın merkezinin altında bir "kapak" oluşturuldu ve insan saçının yarısı kalınlığındaki Prima çipi buraya yerleştirildi.

Hastalar, kelimeleri görüp yazmak için video kamera içeren sanal gerçeklik gözlükleri takarlar. Bu gözlük, bellerine takılan ve metni büyütmek için yakınlaştırma özelliği bulunan küçük bir bilgisayara bağlı.

Gözlükteki video kamera, sahneleri çip boyunca kızılötesi bir ışın olarak yansıtır ve bu da cihazı etkinleştiriyor. Ardından, bilgisayardaki yapay zeka bu bilgileri işler ve elektrik sinyaline dönüştürülüyor. Bu sinyal, retinadaki hücrelerden ve optik sinirden beyne iletiliyor.

New England Journal of Medicine'de yayınlanan bulgular, deneye katılan hastaların %84'ünün Prima kullanırken harfleri, sayıları ve kelimeleri okuyabildiğini ve bir görme çizelgesinde ortalama beş satır okuyabildiğini gösteriyor. Cihaz takılmadan önce bazıları çizelgeyi bile göremiyordu. Irvine'e 15 yıldan uzun süre önce AMD teşhisi konuldu ancak bu rahatsızlığın hayatını engellemesine izin vermediğini söylüyor.