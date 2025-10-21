Mide ağrısını aylarca görmezden geldi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! "Vücudumun verdiği bir sinyalmiş"

Avustralya’da yaşayan 37 yaşındaki Krystal Maeyke, mide ağrısının gıda intoleransından kaynaklandığını düşünerek görmezden geldi. Ancak üç ay boyunca alt karın bölgesindeki ağrılar artarak dayanılmaz hale geldi. Önce sıcak kompreslerle geçirmeye çalıştı, ancak geçmeyince soluğu doktorda aldı.

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Krystal’e dördüncü evre metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Doktoru, kanserin bağırsaktan başlayarak karaciğerine, yumurtalıklarına ve tüm karın bölgesine yayıldığını söyledi.

İKİ AY İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Teşhis konulmasından iki ay sonra hayatını kaybeden kadının, yaşadığı zor anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

"YAZ SICAĞINDANDIR DEDİM, UMURSAMADIM"

Yaşadığı ağrıların dayanılmaz olduğunu belirten kadın, "Bağırsaklarımı neredeyse tıkayan bir tümör vardı. O tümörün büyüdüğünü hissettim. Önce lenf nodu sandım ama meğer tümörmüş." dedi.

Maeyke, teşhis öncesinde başka belirtiler de yaşadığını ama bunları da basit nedenlere bağladığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Her gün, sürekli yorgundum ama meşgul bir anne olduğum için böyle hissettiğimi düşündüm. Düzensiz bağırsak hareketlerim vardı, IBS sandım. Gece terlemeleri yaşıyordum, yaz sıcağındandır dedim."

"VÜCUDUMUN VERDİĞİ BİR SİNYALMİŞ"

Özellikle uzun süren ve yoğun gece terlemelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirten kadın, "Geceleri kıyafetlerimi, çarşaflarımı birkaç kez değiştirecek kadar terliyordum. O zamanlar farkında değildim ama bu, vücudumun verdiği bir sinyalmiş." ifadelerinde bulundu.