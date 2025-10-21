Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Mide ağrısını aylarca görmezden geldi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! "Vücudumun verdiği bir sinyalmiş"

Mide ağrısını aylarca görmezden geldi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! "Vücudumun verdiği bir sinyalmiş"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mide ağrısını aylarca görmezden geldi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! &quot;Vücudumun verdiği bir sinyalmiş&quot;
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya’da yaşayan 37 yaşındaki Krystal Maeyke, şiddetli mide ağrılarının gıda alerjisinden kaynaklandığını düşündü. Şikayetlerini aylarca görmezden gelen kadın, acı gerçeği doktora gidince öğrendi. Dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi konulan bir çocuk annesi, kısa süre içinde hayatını kaybetti.

Avustralya’da yaşayan 37 yaşındaki Krystal Maeyke, mide ağrısının gıda intoleransından kaynaklandığını düşünerek görmezden geldi. Ancak üç ay boyunca alt karın bölgesindeki ağrılar artarak dayanılmaz hale geldi. Önce sıcak kompreslerle geçirmeye çalıştı, ancak geçmeyince soluğu doktorda aldı. 

Mide ağrısını aylarca görmezden geldi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! "Vücudumun verdiği bir sinyalmiş" - 1. Resim

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Krystal’e dördüncü evre metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Doktoru, kanserin bağırsaktan başlayarak karaciğerine, yumurtalıklarına ve tüm karın bölgesine yayıldığını söyledi. 

İKİ AY İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Teşhis konulmasından iki ay sonra hayatını kaybeden kadının, yaşadığı zor anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Mide ağrısını aylarca görmezden geldi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! "Vücudumun verdiği bir sinyalmiş" - 2. Resim

"YAZ SICAĞINDANDIR DEDİM, UMURSAMADIM"

Yaşadığı ağrıların dayanılmaz olduğunu belirten kadın, "Bağırsaklarımı neredeyse tıkayan bir tümör vardı. O tümörün büyüdüğünü hissettim. Önce lenf nodu sandım ama meğer tümörmüş." dedi.

Maeyke, teşhis öncesinde başka belirtiler de yaşadığını ama bunları da basit nedenlere bağladığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Her gün, sürekli yorgundum ama meşgul bir anne olduğum için böyle hissettiğimi düşündüm. Düzensiz bağırsak hareketlerim vardı, IBS sandım. Gece terlemeleri yaşıyordum, yaz sıcağındandır dedim."

Mide ağrısını aylarca görmezden geldi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! "Vücudumun verdiği bir sinyalmiş" - 3. Resim

"VÜCUDUMUN VERDİĞİ BİR SİNYALMİŞ"

Özellikle uzun süren ve yoğun gece terlemelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirten kadın, "Geceleri kıyafetlerimi, çarşaflarımı birkaç kez değiştirecek kadar terliyordum. O zamanlar farkında değildim ama bu, vücudumun verdiği bir sinyalmiş." ifadelerinde bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahar dizisi Naz ölecek mi, Esra Ruşan diziden ayrılacacak mı? Bahar 55. bölüm fragmanı gündemde!İstanbul'da denetimler sıklaştı! Yasaklı yerlerde sigara içirenler pişman oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere'de biyonik göz çipi geliştirildi! Görme kaybı yaşayanlar, yeniden okumaya başladı - SağlıkGörme engelli hastalar yeniden okuyabilecek!Soğuk hava kalbi zorluyor… Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti - SağlıkSoğuk hava kalbi zorluyor… Uzmanlar tehlikeye dikkat çektiBakteri müzesi! RSKK Patojen Bankasında bakteriler 71 yıldır saklanıyor - Sağlık1629 bakteri 71 yıldır saklanıyor!Kalp Vakfının 50. yıl özel ödülü sahibini buldu! Dr. Canbeyli'ye verildi - SağlıkKalp Vakfının 50. yıl özel ödülü sahibini buldu! Dr. Canbeyli'ye verildiÇağın hastalığına hipnoz tedavisi! Adını yeni duyuyor olabilirsiniz ama fibromiyalaji milyonların derdi - SağlıkÇağın hastalığına hipnoz tedavisi!D vitamininden zengin beslenin! Sağlıklı bir menopoz için... - SağlıkD vitamininden zengin beslenin! Sağlıklı bir menopoz için...
Sonraki Haber Yükleniyor...