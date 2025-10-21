Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Sağlık > Vatandaşlar e-Nabız ve e-Devlet'te vasiyette bulunabilecek! Organ bağışında yeni dönem

Vatandaşlar e-Nabız ve e-Devlet'te vasiyette bulunabilecek! Organ bağışında yeni dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların artık organ bağışı vasiyetini dijital ortamdan yapabileceğini açıkladı. Bakan Memişoğlu "Vatandaşlarımız e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vatandaşların artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabileceğini açıkladı.

E-NABIZ İLE E-DEVLET'E 'ORGAN BAĞIŞI VASİYETİ' ÖZELLİĞİ 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Bağış Yeni Bir Hayattır’ diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. ‘Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel'" ifadelerine yer verdi.

